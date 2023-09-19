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Сегодня, 14:20

Лига Европы: состав групп и расписание матчей

21 сентября стартует групповой турнир Лиги Европы
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Джорджо Скальвини.
Джорджо Скальвини.
Фото Global Look Press
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В четверг, 21 сентября, пройдут первые матчи группового турнира Лиги Европы сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует состав групп и расписание игр, время — московское.

Первый тур группового турнира Лиги Европы состоится 21 сентября, второй — 5 октября, третий — 26 октября, четвертый — 9 ноября, пятый — 30 ноября и шестой — 14 декабря.

Состав групп Лиги Европы 2023 / 2024

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Финал турнира пройдет в Дублине (Ирландия) 22 мая 2024 года на стадионе «Авива».

В сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стала «Севилья». Испанская команда в финале обыграла «Рому» в серии пенальти (1:1, 4-1).

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, состав групп и турнирные таблицы, фото и статистика в актуальном виде на сайте.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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