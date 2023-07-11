Лига Европы-2023/24: участники и даты, все команды отбора и групп

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Лига Европы УЕФА 2023/2024 является 53-м розыгрышем европейского клубного турнира и 15-м под нынешним названием (ранее — Кубок УЕФА). В новом сезоне примут участие 58 команд.
Квалификация Лиги Европы стартует 10 августа с третьего отборочного раунда и завершится 31 августа. Отборочный турнир будет состоять из двух этапов:
Жеребьевка основной сетки турнира назначена на 1 сентября. Церемония состоится в Grimaldi Forum в Монако. Всего в жеребьевке примут участие 32 клуба: 12 команд, попавших в групповой этап напрямую, 10 клубов, прошедших квалификацию Лиги Европы, а также 10 клубов, вылетевших в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Групповой этап стартует 21 сентября, а завершится 14 декабря.
Через квалификацию в групповой турнир Лиги Европы УЕФА-2023/24 попадут 10 команд. Отборочный турнир будет состоять из двух этапов.
Участники: 14 команд (10 — клубы, которые вылетели из второго отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь чемпионов), 2 — обладателя прямых путевок, 2 — команды, которые выбыли из второго отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь представителей лиг)
Раунд делится на два пути.
Пять победителей пар Пути чемпионов попадают в раунд плей-офф. Проигравшие — в раунд плей-офф Лиги конференций (Путь чемпионов).
Четыре победителя пар Пути представителей лиг выступят в раунде плей-офф. Проигравшие — в раунд плей-офф Лиги конференций (Путь представителей лиг).
Участники: 20 команд (6 — клубы, которые вылетели из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь чемпионов), 5 — команды, победившие в третьем отборочном раунде (Путь чемпионов), 7 — обладатели прямых путевок (Основной путь), 2 — команды, победившие в третьем отборочном раунде (Основной путь)
В раунде плей-офф Путь чемпионов и Основной путь объединяются. Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие — перейдут в групповой этап Лиги конференций.
Состав участников, пары соперников, даты матчей, расписание и результаты игр отборочного турнира будут доступны в разделе Лиги Европы.
По итогам прошлого сезона стали известны 12 команд, попавших в групповой этап напрямую. Среди них:
В групповой этап Лиги Европы попадет еще 10 клубов по итогам квалификационного турнира, и еще 10 команд, выбывших в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Финальный матч Лиги Европы-2023/24 состоится 22 мая 2024 года. Игра пройдет на «Дублин Арене» в Дубине (Ирландия), которая вмещает 50 000 зрителей и принимает домашние матчи сборных Ирландии по футболу и регби.
Стадион был открыт в 2010 году, а в 2011-м здесь состоялся финал Лиги Европы между «Порту» и «Брагой».
В России любители футбола смогут следить за матчами Лиги Европы на телеканале «Матч ТВ», у которого есть действующий контракт с УЕФА на показ игр до сезона-2023/24. Как правило, в сетку сетку бесплатного федерального канала попадают 1-2 матча тура. Остальные можно смотреть на других калах холдинга, в том числе в формате переклички — «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» или «Матч! Игра».