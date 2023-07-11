Лига Европы-2023/24: участники и даты, все команды отбора и групп

Лига Европы: основная информация о сезоне-2023/24.

Лига Европы УЕФА 2023/2024 является 53-м розыгрышем европейского клубного турнира и 15-м под нынешним названием (ранее — Кубок УЕФА). В новом сезоне примут участие 58 команд.

Даты жеребьевок и матчей Лиги Европы

Квалификация Лиги Европы стартует 10 августа с третьего отборочного раунда и завершится 31 августа. Отборочный турнир будет состоять из двух этапов:

Третий отборочный раунд: 10 и 17 августа 2023 года (жеребьевка — 24 июля 2023 года)

Раунд плей-офф: 24 и 31 августа 2023 года (жеребьевка — 7 августа 2023 года)

Жеребьевка основной сетки турнира назначена на 1 сентября. Церемония состоится в Grimaldi Forum в Монако. Всего в жеребьевке примут участие 32 клуба: 12 команд, попавших в групповой этап напрямую, 10 клубов, прошедших квалификацию Лиги Европы, а также 10 клубов, вылетевших в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Групповой этап стартует 21 сентября, а завершится 14 декабря.

Тур 1: 21 сентября 2023 года

Тур 2: 5 октября 2023 года

Тур 3: 26 октября 2023 года

Тур 4: 9 ноября 2023 года

Тур 5: 30 ноября 2023 года

Тур 6: 14 декабря 2023 года

«Севилья» — победитель Лиги Европы-2022/23. Фото AFP

Команды отборочного турнира Лиги Европы

Через квалификацию в групповой турнир Лиги Европы УЕФА-2023/24 попадут 10 команд. Отборочный турнир будет состоять из двух этапов.

Третий отборочный раунд

Участники: 14 команд (10 — клубы, которые вылетели из второго отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь чемпионов), 2 — обладателя прямых путевок, 2 — команды, которые выбыли из второго отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь представителей лиг)

Раунд делится на два пути.

Путь чемпионов. Играют 10 клубов, которые выбыли на стадии второго отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь чемпионов). Путь представителей лиг. Играют два клуба, получивших прямые путевки и два клуба, которые проиграли в Лиге чемпионов на стадии второго отборочного раунда (Путь представителей лиг).

Пять победителей пар Пути чемпионов попадают в раунд плей-офф. Проигравшие — в раунд плей-офф Лиги конференций (Путь чемпионов).

Четыре победителя пар Пути представителей лиг выступят в раунде плей-офф. Проигравшие — в раунд плей-офф Лиги конференций (Путь представителей лиг).

Раунд плей-офф

Участники: 20 команд (6 — клубы, которые вылетели из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (Путь чемпионов), 5 — команды, победившие в третьем отборочном раунде (Путь чемпионов), 7 — обладатели прямых путевок (Основной путь), 2 — команды, победившие в третьем отборочном раунде (Основной путь)

В раунде плей-офф Путь чемпионов и Основной путь объединяются. Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие — перейдут в групповой этап Лиги конференций.

Состав участников, пары соперников, даты матчей, расписание и результаты игр отборочного турнира будут доступны в разделе Лиги Европы.

Команды группового турнира Лиги Европы

По итогам прошлого сезона стали известны 12 команд, попавших в групповой этап напрямую. Среди них:

«Вест Хэм Юнайтед»

«Ливерпуль»

«Брайтон энд Хоув Альбион»

«Вильярреал»

«Реал Бетис»

«Аталанта»

«Рома»

«Фрайбург»

«Байер 04»

«Тулуза»

«Ренн»

«Спортинг»

В групповой этап Лиги Европы попадет еще 10 клубов по итогам квалификационного турнира, и еще 10 команд, выбывших в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Фото Global Look Press

Финал Лиги Европы 2024

Финальный матч Лиги Европы-2023/24 состоится 22 мая 2024 года. Игра пройдет на «Дублин Арене» в Дубине (Ирландия), которая вмещает 50 000 зрителей и принимает домашние матчи сборных Ирландии по футболу и регби.

Стадион был открыт в 2010 году, а в 2011-м здесь состоялся финал Лиги Европы между «Порту» и «Брагой».

Где смотреть Лигу Европы

В России любители футбола смогут следить за матчами Лиги Европы на телеканале «Матч ТВ», у которого есть действующий контракт с УЕФА на показ игр до сезона-2023/24. Как правило, в сетку сетку бесплатного федерального канала попадают 1-2 матча тура. Остальные можно смотреть на других калах холдинга, в том числе в формате переклички — «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» или «Матч! Игра».