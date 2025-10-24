ПАОК обыграл «Лилль» в матче Лиги Европы, Чалов сделал голевой пас

24 октября, 00:01
ПАОК на выезде обыграл «Лилль» в матче общего этапа Лиги Европы — 4:3.
У гостей голы забили Суалихо Мейте, Яннис Константелиас и Андрия Живкович (дубль), который также не реализовал пенальти. Результативной передачей отметился Федор Чалов. У хозяев два мяча на счету Хамзы Игамане, еще один гол забил Бенжамен Андре.
В концовке матча был удален защитник греческого клуба Томаш Кендзера.
ПАОК одержал первую победу в этом сезоне Лиги Европы и с 4 очками занимает 20-е место в таблице общего этапа. «Лилль» с 6 очками — на 12-й строчке.
«Ноттингем Форест» дома победил «Порту» — 2:0. Голы с пенальти забили Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус. Португальский клуб потерпел первое поражение в сезоне во всех турнирах.
В параллельных матчах «Фрайбург» победил «Утрехт» (2:0), «Сельта» обыграла «Ниццу» (2:1), «Маккаби» Тель-Авив уступил «Мидтьюлланну» (0:3), «Селтик» был сильнее «Штурма» (2:1).