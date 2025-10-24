Видео
Лига Европы.
24 октября, 00:01

ПАОК обыграл «Лилль» в матче Лиги Европы, Чалов сделал голевой пас

Руслан Минаев
Игроки ПАОКа.
Фото Reuters

ПАОК на выезде обыграл «Лилль» в матче общего этапа Лиги Европы — 4:3.

У гостей голы забили Суалихо Мейте, Яннис Константелиас и Андрия Живкович (дубль), который также не реализовал пенальти. Результативной передачей отметился Федор Чалов. У хозяев два мяча на счету Хамзы Игамане, еще один гол забил Бенжамен Андре.

В концовке матча был удален защитник греческого клуба Томаш Кендзера.

ПАОК одержал первую победу в этом сезоне Лиги Европы и с 4 очками занимает 20-е место в таблице общего этапа. «Лилль» с 6 очками — на 12-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:4
ПАОК

«Ноттингем Форест» дома победил «Порту» — 2:0. Голы с пенальти забили Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус. Португальский клуб потерпел первое поражение в сезоне во всех турнирах.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:0
Порту

В параллельных матчах «Фрайбург» победил «Утрехт» (2:0), «Сельта» обыграла «Ниццу» (2:1), «Маккаби» Тель-Авив уступил «Мидтьюлланну» (0:3), «Селтик» был сильнее «Штурма» (2:1).

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:0
Утрехт

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Ницца

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
0:3
Мидтьюлланн

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
2:1
Штурм

Лига Европы УЕФА
ФК Лилль
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Мидтьюлланн
ФК Ницца
ФК Ноттингем Форест
ФК ПАОК
ФК Порту
ФК Селтик
ФК Сельта
ФК Утрехт
ФК Фрайбург
ФК Штурм
