Лига Европы. Новости
23 октября, 19:00

«Лилль» — ПАОК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Лилль» и ПАОК встретятся в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Лилль» (Франция) и ПАОК (Греция) встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Лилль» — ПАОК можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:4
ПАОК

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку матчей Лиги Европы в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В 2 турах общего этапа «Лилль» одержал 2 победы. У ПАОК — поражение и ничья.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лилль
ФК ПАОК
