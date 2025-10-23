«Лилль» и ПАОК встретятся в матче общего этапа Лиги Европы

«Лилль» (Франция) и ПАОК (Греция) встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Лилль» — ПАОК можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

23 октября, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку матчей Лиги Европы в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В 2 турах общего этапа «Лилль» одержал 2 победы. У ПАОК — поражение и ничья.