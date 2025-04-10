«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в четверг, 10 апреля, на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе (Франция). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Лион» — «Манчестер Юнайтед» также можно следить в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча показывает онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке. Сервис запустит мультикаст — перекличку игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги Европы встретится с победителем пары «Рейнджерс» — «Атлетик».