«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Лионом» в первом четвертьфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы — 2:2.

Счет на 26-й минуте матча открыл форвард хозяев Тиаго Альмада. Гости отыгрались в концовке первого тайма — на 45+5-й минуте отметился защитник Лени Йоро. За две минуты до конца основного времени форвард манкунианцев Джошуа Зиркзее после передачи хавбека Бруну Фернандеша вывел гостей вперед. В добавленное время полузащитник «Лиона» Райан Шерки добил мяч в ворота «МЮ» после ошибки вратаря Андре Онана.

Ответная игра в Манчестере состоится 17 апреля.