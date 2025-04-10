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Лига Европы

10 апреля, 23:58

«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Лионом» в первом четвертьфинале Лиги Европы

Руслан Минаев
Каземиро наносит удар через себя.
Фото Reuters
Андре Онана пропускает мяч в свои ворота.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы — 2:2.

Счет на 26-й минуте матча открыл форвард хозяев Тиаго Альмада. Гости отыгрались в концовке первого тайма — на 45+5-й минуте отметился защитник Лени Йоро. За две минуты до конца основного времени форвард манкунианцев Джошуа Зиркзее после передачи хавбека Бруну Фернандеша вывел гостей вперед. В добавленное время полузащитник «Лиона» Райан Шерки добил мяч в ворота «МЮ» после ошибки вратаря Андре Онана.

Ответная игра в Манчестере состоится 17 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала.
10 апреля, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:2
Манчестер Юнайтед
1
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
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