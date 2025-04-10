«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Лион» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры «Лион» — «Манчестер Юнайтед» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Также платформа запускает переклички лучших моментов встреч вечера в Лиге Европы и Лиги конференций.

Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)

«Лион» (6-е место в общем этапе с 15 очками) и «Манчестер Юнайтед» (3-е место в общем этапе с 18 очками) напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы. На предыдущей стадии плей-офф французский клуб обыграл «Стяуа» (7:1), а британский — «Реал Сосьедад» (5:2).

Ответный матч между соперниками пройдет в Лионе в четверг, 17 апреля.