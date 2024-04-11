«Ливерпуль» и «Аталанта» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 11 апреля. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события первой встречи «Ливерпуль» — «Аталанта». Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня 1/4 финала Лиги Европы.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Аталанта» пройдет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. На телеканале «Матч Премьер» можно будет увидеть самые интересные моменты первых игр 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля в онлайн-перекличке.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 мск.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля