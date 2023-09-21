«Ливерпуль» обыграл ЛАСК в первом матче группового этапа Лиги Европы

«Ливерпуль» обыграл ЛАСК в первом матче группового этапа Лиги Европы — 3:1.

За «Ливерпуль» забили Дарвин Нуньес (56-я минута), Луис Диас (63-я минута) и Мохамед Салах (88-я минута). За ЛАСК отметился Флориан Флеккер (14-я минута).

В параллельном матче «Юнион» и «Тулуза» не смогли выявить победителя — 1:1.

За «Юнион» забил Мухамед Амура (69-я минута). В составе «Тулузы» отличился Тейс Даллинга (45+3-я минута).

После первого матча «Ливерпуль» лидирует в группе E, набрав 3 очка. «Тулуза» и «Юнион» занимают вторую и третью строчку соответственно (1 очко). ЛАСК находится на последнем месте в группе (0 очков).