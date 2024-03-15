«Ливерпуль» забил шесть голов «Спарте» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Ливерпуль» дома разгромил «Спарту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 6:1.

Мерсисайдцы забили четыре гола уже в первые 14 минут — забитыми мячами отметились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Коди Гакпо, который также отличился во втором тайме. Еще один гол на свой счет на 48-й минуте записал Доминик Собослаи. Автором единственного гола пражской команды стал Велько Бирманчевич.

«Ливерпуль» по сумме двух игр (5:1, 6:1) вышел в четвертьфинал турнира. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.