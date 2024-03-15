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Лига Европы

15 марта, 00:49

«Ливерпуль» забил шесть голов «Спарте» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Алина Савинова
Игроки «Ливерпуля» и «Спарты».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома разгромил «Спарту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 6:1.

Мерсисайдцы забили четыре гола уже в первые 14 минут — забитыми мячами отметились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Коди Гакпо, который также отличился во втором тайме. Еще один гол на свой счет на 48-й минуте записал Доминик Собослаи. Автором единственного гола пражской команды стал Велько Бирманчевич.

«Ливерпуль» по сумме двух игр (5:1, 6:1) вышел в четвертьфинал турнира. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Жеребьевка состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
6:1
Спарта П
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Спарта (Прага)
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