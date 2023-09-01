Стали известны результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы

В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона-2023/24.

Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка Топола»;

Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК;

Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта» Прага, «Арис» Лимасол;

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув»;

Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза»;

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос»;

Группа G: «Рома», «Славия» Прага, «Шериф», «Серветт»;

Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

Первый тур группового турнира Лиги Европы стартует 21 сентября, второй — 5 октября, третий — 26 октября, четвертый — 9 ноября, пятый — 30 ноября и шестой — 14 декабря.

Финал пройдет в Дублине 22 мая 2024 года.