7 ноября, 04:28

Лоренцо Пеллегрини объяснил, как «Роме» удалось обыграть «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лоренцо Пеллегрини.
Фото Reuters

Нападающий «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Очень рады победе в этом матче с «Рейнджерс», особенно после двух предыдущих домашних поражений. Сегодня мы нуждались в победе и добились ее. Мы были очень сосредоточены, хорошо начали и контролировали игру после двух забитых мячей», — цитирует официальный сайт УЕФА Пеллегрини.

«Рома» набрала 6 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Рейнджерс» идет на последней строчке — 0 очков.

Магомед Оздоев.Иосифов начал камбэк «Целе», у Оздоева голевой пас, Арнаутович принес первую победу «Црвене Звезде»
Источник: Официальный сайт УЕФА
