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Сегодня, 01:40

«Партизан» в большинстве пропустил от «Лугано» и вылетел из квалификации Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото AFP
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«Лугано» вырвал ничью у «Партизана» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы — 2:2.

Основное время игры закончилось со счетом 2:1 в пользу сербской команды и, так как в первой встрече победил швейцарский коллектив (1:0), игра перешла в дополнительное время. На 88-й минуте «Лугано» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Альбиана Хайдари, но это не помешало забить гол и пробиться в следующий раунд квалификации.

«Партизан» же теперь продолжит борьбу за выход в групповую стадию Лиги конференций.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 21:30. Cornaredo (Лугано)
Лугано
2:2
Партизан

В другой встрече «Брага» на выезде выиграла у «Серветта» — 2:1. Первая игра, прошедшая в Португалии, завершилась нулевой ничьей.

Марокканский нападающий португальской команды Амани Эль Уаззани перед самым перерывом открыл счет. Вышедший на замену мароккану Роберто Жан Фернандес на 69-й минуте удвоил преимущество гостей. Хозяевам удалось лишь забить гол престижа на 1-й добавленной минуте — отличинся Дерек Кутеса.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 21:30. Stade de Geneve (Женева)
Серветт Ж
1:2
Брага

Также в борьбе за выход в групповую стадию остались «Мольде», который несмотря на гостевое поражение (0:1) по сумме двух встреч оказался сильнее «Серкль Брюгге», «Маккаби Т-А», разгромивший «Паневежис» (3:0), «Борац», выигравший в дополнительное время у «Клаксвика» (3:1 д.в.), и «Шемрок Роверс», победивший «Целе» (3:1).

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 21:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Серкль Брюгге
1:0
Мольде
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15 авг, 21:30. Bloomfield (Тель-Авив)
Маккаби Тель-Авив
3:0
Паневежис
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15 авг, 22:00. Gradski Stadion (Banja Luka) (Баня-Лука)
Борац Б-Л
3:1
Клаксвик
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15 авг, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
3:1
Целе

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Мольде
ФК Партизан
ФК Серкль Брюгге
ФК Шэмрок Роверс
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