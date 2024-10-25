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Сегодня, 04:05

Бергвалль: «В «Тоттенхэме» не имеет значения, юн ты или нет: если хорош, то будешь играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль прокомментировал победу над «АЗ» в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Я очень рад выпавшему шансу. Мне всего 18, я пришел из шведской лиги, и разница велика. Тренируясь каждый день с этими игроками, постоянно растешь. Первые несколько месяцев я попросту ко всему привыкал, и нужно продолжать дальше.

Справа вы видели сегодня меня, а также Арчи [Грея] и Майки [Мура]. Не имеет значения, юн ты или нет: если хорош, то будешь играть. И сегодня, я думаю, мы это доказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Бергвалля.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур

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