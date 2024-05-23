Лукман — о победе в Лиге Европы: «Один из лучших вечеров в моей жизни»

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал победу в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0). Нападающий оформил хет-трик.

«Один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающая игра команды, мы сделали это! Больше нечего сказать, но да, это фантастика. Можно сказать, что нам повезло на третий раз, ведь для нас это первая победа в третьем финале в этом сезоне. Я просто рад, что мы выиграли, и очень доволен. Нам нужно праздновать это, ведь сегодня вечером мы вошли в историю», — приводит слова Лукмана TNT Sports.

Лукман оформил первый за 49 лет хет-трик в финале Лиги Европы.

«Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы. Команду с 2016 года возглавляет Джан Пьеро Гасперини.