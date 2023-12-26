Лунев отреагировал на попадание в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по отраженным ударам

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев прокомментировал свое попадание в топ-3 по количеству сейвов в групповом турнире Лиги Европы. Он отметил, что это не сильно для него значимо, так как результат команды превыше всего.

«Приятно входить в рейтинги, особенно положительные. Здорово, но это не сильно значимо для меня. На первом месте, конечно же, результат команды, он стоит во главе угла. Я просто стараюсь делать свою работу, поэтому никакого сверхдостижения здесь нет», — сказал Лунев «Матч ТВ».

Лидирует в списке вратарь Вана из «Ариса» Лимасол — 30 сейвов в 6 матчах. Далее расположился Владан Ковачевич («Ракув») — 27 сейвов в 6 матчах.

В топ-5 входят Максим Коваль («Шериф») и Кьел Схерпен («Штурм») — по 22 сейва.

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