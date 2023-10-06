Макаллистер: «Было очень мило играть против младшего брата Кевина»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал победу над «Юнионом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Было очень мило играть против Кевина. Прежде мне доводилось играть только против старшего из братьев, а против него — нет. В семье это восприняли очень эмоционально. Сегодня здесь присутствовал мой папа, а вся семья, уверен, смотрела по телевизору, так как это был очень особенный момент. Думаю, он даже всплакнул», — цитирует пресс-служба УЕФА Макаллистера.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.