«Маккаби» приехал на стадион за пять часов до матча с «Астон Виллой»

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Жарко Лазетич рассказал, что его команда была вынуждена приехать на стадион «Вилла Парк» на матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:2) за пять часов.

Местная полиция дала указание команде прибыть на стадион к 15.00. Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности на этом матче в Бирмингеме задействуют около 700 полицейских.

Пропалестинские группировки ранее призвали отменить эту игру, и в связи с возможными акциями было принято решение усилить меры безопасности.

«Это было ненормально. Сидели... ничего не делали. [Мы приехали] за пять часов до матча. Это было очень сложно. Это было не наше решение», — сказал сербский тренер на пресс-конференции.

В таблице общего этапа Лиги Европы «Маккаби» идет на 34-м месте (одно очко после четырех матчей).