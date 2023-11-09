Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:45

«Маккаби» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире

«Маккаби» сыграет с «Вильярреалом» в Лиге Европы 9 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Вильярреал&amp;quot;.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Маккаби» сыграет с «Вильярреалом» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе AEK Arena в Ларнаке, Кипр. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Маккаби» — «Вильярреал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Права на показ матчей Лиги Европы принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако трансляция игры отсутствует в сетке вещания. Вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на канале «Матч Премьер», которая стартует в 20:30.

Лига Европы. Группа F
09 нояб, 20:45. AEK Arena (Ларнака)
Маккаби Хф
Вильярреал

«Вильярреал» на данный момент идет на третьем в турнирной таблице группы F, набрав 3 очка. В активе «Маккаби» 1 балл, клуб идет на последнем месте.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Маккаби (Тель-Авив)
0
Читайте также
Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили
Медведев в Итоговом турнире ATP сыграет в группе с Алькарасом и Рублевым
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» — «Брайтон»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире

«Тулуза» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире