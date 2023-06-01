Макманаман — о победе «Севильи» в Лиге Европы: «Как обычно»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити» Стив Макманаман прокомментировал победу «Севильи» над «Ромой» (1:1, пен. — 4:1) в финале Лиги Европы.

«Невероятно. «Севилья» вновь стала победителем Лиги Европы. Пожалуй, она была сильнее, особенно во втором тайме, который провела великолепно. В запутанной схватке, когда дело дошло до пенальти, «Севилья» снова справилась с поставленной задачей. Как обычно», — цитирует официальный сайт УЕФА Макманмана.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.