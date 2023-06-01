Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:42

Макманаман — о победе «Севильи» в Лиге Европы: «Как обычно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити» Стив Макманаман прокомментировал победу «Севильи» над «Ромой» (1:1, пен. — 4:1) в финале Лиги Европы.

«Невероятно. «Севилья» вновь стала победителем Лиги Европы. Пожалуй, она была сильнее, особенно во втором тайме, который провела великолепно. В запутанной схватке, когда дело дошло до пенальти, «Севилья» снова справилась с поставленной задачей. Как обычно», — цитирует официальный сайт УЕФА Макманмана.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:1. Радость испанцев. Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037767--sevilla-vs-roma/
Стивен Макманаман
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нокаут за 8 секунд и возвращение Валиева. Мощный старт реалити-шоу с Конором и Чендлером
РФС объявил об отмене июньского сбора сборной России
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, финал-2023: «Севилья» — «Рома»
Буну, Дибала, Смоллинг и Ракитич претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Моуринью: «Еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным»
Моуринью: «Объективно не могу сказать, что останусь в «Роме»
Моуринью отдал свою медаль Лиги Европы мальчику на трибунах
Монтиэль забил решающие удары в серии пенальти в финалах ЧМ-2022 и Лиги Европы
«Севилья» — «Рома»: три итоговых решения бригады судей правильные. Оснований для пенальти нет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» — «Рома»: три итоговых решения бригады судей правильные. Оснований для пенальти нет

Монтиэль забил решающие удары в серии пенальти в финалах ЧМ-2022 и Лиги Европы