Экс-футболист Деменко: «Матчи с «Ливерпулем» станут рекламой для Миранчука»

Бывший футболист Максим Деменко рассказал, что матчи против «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги Европы могут стать для полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рекламой для перехода в более сильную команду.

«Конечно скауты все знают — наблюдают, видят. Но если Алексей как-то удачно сыграет в этих матчах, думаю, на него по-другому обратят внимание. Все-таки, когда ты играешь в чемпионате Италии — это один момент. А когда тебя видят в составе сборной на крупном турнире или в Лиге чемпионов, то это в какой-то степени даже реклама, там на тебя смотрят иначе. Но все зависит от Алексея. В последнее время он играл удачно», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Аталанту» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.