Мактоминей считает, что вратарь «Омонии» высококлассно сыграл против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал победу над «Омонией» (1:0) в 4-м туре Лиги Европы. Его гол на последних минутах принес команде победу.

«Мы знали, что так могло сложиться. Нил Леннон — отличный тренер, и легко быть не могло. Нужно набираться терпения: у нас было так много моментов, но и вратарь сыграл высококлассно. И все же в итоге мы создали достаточно голевых моментов для того, чтобы ему забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мактоминея.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.