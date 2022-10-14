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Лига Европы

Сегодня, 00:42

Мактоминей считает, что вратарь «Омонии» высококлассно сыграл против «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал победу над «Омонией» (1:0) в 4-м туре Лиги Европы. Его гол на последних минутах принес команде победу.

«Мы знали, что так могло сложиться. Нил Леннон — отличный тренер, и легко быть не могло. Нужно набираться терпения: у нас было так много моментов, но и вратарь сыграл высококлассно. И все же в итоге мы создали достаточно голевых моментов для того, чтобы ему забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мактоминея.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035947--man-united-vs-omonoia/
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