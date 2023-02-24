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Лига Европы

Сегодня, 04:57

Сарр: «Теперь «Монако» бросит все силы на лигу 1»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маланг Сарр.
Фото Global Look Press
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Защитник «Монако» Маланг Сарр прокомментировал поражение по пенальти от «Байера» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Разочарование велико, ведь мы показали много интересного в этом двухматчевом противостоянии. С учетом того, как сложилась сегодняшняя встреча, можно сказать, что мы смогли показать свои качества и сыграли на уровне. В целом мы контролировали ход встречи и сдерживали соперника в первом тайме, но пропустили гол, который можно было избежать. Если смотреть на вещи глобально, то мы должны гордиться собой. Мы могли свести игру в свою пользу, ведь у нас получилось создать ряд моментов у ворот соперника. Обидно, что мы покидаем турнир на столь ранней стадии, это выводит из себя.

С первых туров текущего сезона мы показали, что можем переключаться обратно на чемпионат после Лиги Европы. Нужно максимально быстро восстановить силы после этой игры и быть готовыми к воскресному матчу с «Ниццей». В рамках чемпионата нужно будет взять реванш за еврокубковый вылет. Мы бросим все силы на лигу 1. Теперь мы знаем, что нам предстоит играть всего один матч в неделю, нужно будет сосредоточиться только на этом. Я думаю, что злость от этого вылета придаст нам сил уже в это воскресенье», — цитирует пресс-служба клуба Сарра.

Соперник «Байера» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

 
Александр Головин в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;. «Монако» драматичным образом вылетел из Лиги Европы, Головин провел средний для себя матч

 

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/malang-sarr-on-va-tout-donner-en-ligue-1-a-present/
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