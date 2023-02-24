«Манчестер Юнайтед» — «Барселона: видеообзор матча Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Барселону» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Англии.

В первом тайме нападающий каталонцев Роберт Левандовски реализовал пенальти. После перерыва у хозяев голами отметились бразильцы Фред и Антони.

В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2, поэтому в следующий раунд прошла английская команда.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.