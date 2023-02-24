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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Барселоной» в плей-офф Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — 2:1.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Барселону» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 18-й минуте встречи нападающий каталонцев Роберт Левандовски открыл счет, реализовав пенальти. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва бразильский полузащитник Фред сравнял счет, а на 73-й минуте его соотечественник Антони забил победный гол.

В первом матче команды не выявили победителя — 2:2, поэтому английский клуб вышел в следущую стадию. Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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