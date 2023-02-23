«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Рэшфорд и Левандовски в старте, Магуайр и Фати в запасе

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Вегхорст, Рэшфорд. Запасные: Хитон, Антони, Гарначо, Далот, Забитцер, Линделеф, Магуайр, Майну, Мактоминэй, Маласия, Пеллистри, Эланга. «Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Бускетс, де Йонг, Кессье, Рафинья, Серджи Роберто, Левандовски. Запасные: Пенья, Тенас, Алонсо, Альба, Гарсия, Касадо, Торре, Торрес, Фати. Матч пройдет в Манчестере и начнется в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.