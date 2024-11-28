«Манчестер Юнайтед» и «Буде-Глимт» встретятся в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Буде-Глимт» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Стриминговый сервис также ведет перекличку — лучшие моменты всех встреч в одном окне (мультикаст).

С ключевыми событиями игры «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков, а «Буде-Глимт» — семь. В четвертом туре манкунианцы победили ПАОК (2:0), а «Буде-Глимт» российского вратаря Никиты Хайкина проиграл «Карабаху» (1:2).