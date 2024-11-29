«Манчестер Юнайтед» обыграл «Буде-Глимт» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Буде-Глимт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:2.

У хозяев голы забили Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунн (дубль). У гостей отметились Хакон Эвьен и филип Зикернагель.

«МЮ» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице общего этапа. «Буде-Глимт» с 7 очками — на 17-й строчке.

В параллельных матчах «Рейнджерс» на выезде разгромил «Ниццу» — 4:1. Дубль оформил Хамза Игамане.

«Брага» дома победила «Хоффенхайм» — 3:0, «Айнтрахт» на выезде был сильнее — «Мидтьюлланна» — 2:1.