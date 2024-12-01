«Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном» в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» в 13-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 16.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 12 матчах чемпионата Англии «Ман Юнайтед» набрал 16 очков, а «Эвертон» — 11. В 12-м туре манкунианцы в дебюте нового главного тренера Рубена Аморима сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1), а «Эвертон» — с «Брентфордом» (0:0). 28 ноября «МЮ» победил норвежский «Буде-Глимт» в общем этапе Лиги Европы (3:2).