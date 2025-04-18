«Манчестер Юнайтед» забил два гола в конце дополнительного времени и вырвал победу у «Лиона»

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Лион» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы — 5:4. Игра прошла на «Олд Траффорд» в Манчестере.

После первого тайма манкунианцы вели со счетом 2:0 — на 10-й минуте забил Мануэль Угарте, а в концовке тайма отличился Диогу Далот. На 71-й минуте гости отыграли один мяч — гол забил Корентен Толиссо. Спустя семь минут Николас Тальяфико сравнял счет. В концовке основного времени французский клуб остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Толиссо.

Так как первый матч завершился ничьей (2:2), команды провели на поле еще два тайма по 15 минут. На 105-й минуте полузащитник «ткачей» Райан Шерки забил третий мяч, а спустя три минуты Александр Ляказетт реализовал пенальти.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш на 114-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счете до одного гола. Уже в добавленное время Кобби Майну сравнял счет с передачи Каземиру, а защитник Харри Магуайр забил победный мяч.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.