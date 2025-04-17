Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Лион» пройдет в четверг, 17 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Первый матч команд в Лионе 10 апреля завершился вничью — 2:2.

За ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Лион» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча ведет онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке. Сервис запускает мультикаст — перекличку лучших моментов игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Old Trafford (Манчестер)

Победитель матча «МЮ» и «Лиона» выйдет в полуфинал на победителя пары «Рейнджерс» — «Атлетик» (эти команды на прошлой неделе сыграли вничью 0:0).