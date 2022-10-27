Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

27 октября, 23:44

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» одержать уверенную победу над «Шерифом»

Алина Савинова
Telegram Новости

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Шерифом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе английского клуба отличились Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду, который забил гол на 81-й минуте матча.

«МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы, имея в активе 12 очков. «Шериф» разместился на 3-й позиции, набрав 3 очка.

Лига Европы. Группа E
27 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф

В другом матче группы E «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Омонию» — 2:0.

Победу испанскому клубу принесли голы Роберта Наварро и Йона Каррикабуру.

На данный момент «Реал Сосьедад» возглавляет группу E Лиги Европы (15 очков). Киприотский клуб расположился на последнем месте (0 очков).

Лига Европы. Группа E
27 окт, 22:00. GSP (Никосия)
Омония
0:2
Реал Сосьедад

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
ФК Реал Сосьедад
ФК Шериф (Тирасполь)
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Скандал в американском бодибилдинге: спортсменки жалуются на сексуальную эксплуатацию
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Каземиро в кровь разбили лицо в матче с «Шерифом»

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Карабах» упустил победу в матче Лиги Европы