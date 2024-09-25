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«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» встретятся в Лиге Европы
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» встречаются в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Матч примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Также на стриминговом сревисе пройдут переклички вечерних игр (мультикаст — все встречи в одной вкладке).

Следите за ключевыми событиями игры «Манчестер Юнайтед» — «Твенте» в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Твенте

В этом розыгрыше Лиги Европы участвуют 36 клубов, объединенных в одну общую таблицу. Каждая команда играет по 8 матчей с восемью разными соперниками (4 на домашнем стадионе, 4 другие — в гостях).

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Твенте

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