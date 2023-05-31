Манчини надеется, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Пауло с нами, он в порядке. И мы надеемся, что он сможет нам помочь. Мы готовились к этому матчу, как к финалу. Его нужно играть с максимальной отдачей, головой, сердцем и выдержкой. Это особенный матч. Наш путь был долгим, мы знаем, что заслужили это. Против нас будет играть отличная команда. Знаем, что подготовились, чтобы сыграть в свой лучший футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.