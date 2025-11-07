Пеллегрини: «Два гола помогли «Бетису» завладеть инициативой против «Лиона»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я бы охарактеризовал игру «Бетиса» как очень прочную и цельную. Часто перехватывали мяч на половине поля соперника. В первые 20-25 минут активно боролись за мяч, но теряли его и немного не дотягивали в построении игры. Но два гола помогли нам завладеть инициативой против команды, которая прежде не пропускала. Мы получили преимущество, которое очень уверенно отстояли», — цитирует официальный сайт УЕФА Пеллегрини.

«Бетис» набрал 8 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Лион» идет на 7-й строчке — 9 очков.