Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 07:55

Барони: «Лацио» создает себе сильную футбольную идентичность»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Лацио» Марко Барони прокомментировал победу над «Аяксом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Это важная победа, ведь мы добились ее в матче против сложного соперника на стадионе, который олицетворяет саму футбольную историю. Наша команда прибавляет, делает это благодаря усердному труду. Мы создаем себе сильную футбольную идентичность. Я очень рад, но вся заслуга в этом принадлежит футболистам. Они преданы делу и много работают», — цитирует пресс-служба УЕФА Барони.

«Лацио» с 16 очками лидирует в турнирной таблице, а «Аякс» идет на 13-й строчке (10 очков).

Расмус Хейлунн и&nbsp;Мануэль Угарте празднуют гол. Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Лацио
Читайте также
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Туск обратил внимание на проблемы у Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя