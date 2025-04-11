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11 апреля, 00:40

Барони: «Буде-Глимт» — свежая и отменная команда, но на «Олимпико» все сравняется»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марко Барони.
Фото Reuters
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Главный тренер «Лацио» Марко Барони прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Уверен, что вопрос о победителе противостояния еще открыт, ответный матч будет совсем другим. Я убежден в этом, и мои парни тоже. «Буде-Глимт» — свежая и отменная команда, но на «Олимпико» все сравняется, и у нас будут отличные шансы пройти дальше. Мы продемонстрируем абсолютную уверенность», — цитирует пресс-служба УЕФА Барони.

Ответный матч пройдет в Риме 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Буде-Глимт&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Лацио&raquo;.Российский вратарь — в шаге от полуфинала Лиги Европы! «Буде-Глимт» Хайкина всухую расправился с «Лацио»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
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