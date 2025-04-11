Барони: «Буде-Глимт» — свежая и отменная команда, но на «Олимпико» все сравняется»

Главный тренер «Лацио» Марко Барони прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Уверен, что вопрос о победителе противостояния еще открыт, ответный матч будет совсем другим. Я убежден в этом, и мои парни тоже. «Буде-Глимт» — свежая и отменная команда, но на «Олимпико» все сравняется, и у нас будут отличные шансы пройти дальше. Мы продемонстрируем абсолютную уверенность», — цитирует пресс-служба УЕФА Барони.

Ответный матч пройдет в Риме 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.