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Лига Европы

16 февраля, 23:59

Маркос Алонсо: «У «Барселоны» все было под контролем, но за 10 минут «МЮ» все перевернул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо заявил, что команда должна обыграть «Манчестер Юнайтед» в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Первая игра между командами завершилась вничью — 2:2.

«Я думаю, это была хорошая игра. У нас все было под контролем, но за 10 минут они все перевернули. Рэшфорд — великий игрок. Сегодня встречались две великие команды. В этом и заключается сложность Европы — нужно играть против лучших. У нас есть шанс в следующий четверг, и мы должны вернуться с победой», — приводит слова Алонса Marca.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.

Маркос Алонсо
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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