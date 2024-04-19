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«Марсель» в серии пенальти обыграл «Бенфику» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
18 апреля. «Марсель» — «Бенфика».
Фото Reuters
18 апреля. «Марсель» — «Бенфика».
Фото Reuters
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«Марсель» выиграл у «Бенфики» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:0, серия пенальти — 4:2. Встреча прошла во Франции на стадионе «Велодром».

23-летний нападающий провансальцев Фарис Мумбанья на 79-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в этой встрече. Так как в первом матче выиграла «Бенфика» со счетом 2:1, команды сыграли еще два тайма по 15 минут, но голов забить не смогли. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки французского клуба.

В полуфинале «Марсель» встретится с «Аталантой», которая прошла «Ливерпуль». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9-го.

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:0
Бенфика
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бенфика
ФК Марсель
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