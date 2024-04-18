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Сегодня, 21:00

«Марсель» — «Бенфика»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч «Марсель» — «Бенфика» в Лиге Европы пройдет 18 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Reuters
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«Марсель» 18 апреля дома на стадионе «Велодром» примет «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Марсель» — «Бенфика» пройдет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Самые интересные моменты этой игры и других поединков четвертьфинала Лиги Европы 18 апреля покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи «Марсель» — «Бенфика» и других матчей Лиги Европы.

11 апреля «Бенфика» в Лиссабоне победила «Марсель» со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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