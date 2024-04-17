«Марсель» и «Бенфика» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию с 21.45 мск покажут сайт Мatchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Самые интересные моменты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги Европы. Ключевые события встречи «Марсель» — «Бенфика» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

В 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» прошел «Шахтер» (2:2 на выезде, 3:1 дома), а в 1/8 — «Вильярреал» (4:0 на своем поле, 1:3 в гостях). «Бенфика» в 1/16 финала прошла «Тулузу» (2:1 на своем поле, 0:0 в гостях), а в 1/8 — и «Рейнджерс» (2:2 дома, 1:0 на выезде).

Первый матч соперников в рамках 1/4 финала завершился победой португальского клуба — 2:1.