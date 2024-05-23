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Сегодня, 01:54

Де Рон — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Возможно, завтра к нам придет осознание случившегося»

Алина Савинова
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал о своих эмоциях после победы команды в Лиге Европы.

В финальном матче, который прошел 22 мая в Дублине, клуб из Бергамо разгромил немецкий «Байер» со счетом 3:0.

«Нет слов, чтобы описать то, что мы сейчас испытываем. Я очень нервничал, но мы провели отличный матч. Я очень счастлив. Мы это заслужили, и я не знаю, что еще сказать. Возможно, завтра к нам придет осознание случившегося, сегодня нам просто нужно отпраздновать победу. В Бергамо будет большая вечеринка», — приводит calcioatalanta.it слова де Рона.

Итальянская команда впервые выиграла Лигу Европы и завоевала второй трофей в истории клуба после победы в Кубке Италии в 1963 году.

Источник: https://www.calcioatalanta.it/2024/05/22/de-roon-forse-domani-ci-renderemo-conto-di-cosa-abbiamo-fatto/
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