Де Рон — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Возможно, завтра к нам придет осознание случившегося»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал о своих эмоциях после победы команды в Лиге Европы.

В финальном матче, который прошел 22 мая в Дублине, клуб из Бергамо разгромил немецкий «Байер» со счетом 3:0.

«Нет слов, чтобы описать то, что мы сейчас испытываем. Я очень нервничал, но мы провели отличный матч. Я очень счастлив. Мы это заслужили, и я не знаю, что еще сказать. Возможно, завтра к нам придет осознание случившегося, сегодня нам просто нужно отпраздновать победу. В Бергамо будет большая вечеринка», — приводит calcioatalanta.it слова де Рона.

Итальянская команда впервые выиграла Лигу Европы и завоевала второй трофей в истории клуба после победы в Кубке Италии в 1963 году.