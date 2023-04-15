Мартинес высказался о травме, полученной в матче Лиги Европы против «Севильи»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал о своих переживаниях из-за полученной травмы в матче Лиги Европы с «Севильей».

«Не так я себе представлял окончание этого особенного сезона. Но иногда мы сталкиваемся с препятствиями на пути, которые нам нужно преодолеть, чтобы стать сильнее, и мы учимся у них. Я знаю, что скоро вернусь, чтобы пойти дальше. Тем временем я продолжу поддерживать своих товарищей по команде в достижении наших целей. Сообщения и поддержка, которые я получил, были потрясающими, они придавали мне сил и воодушевляли. Спасибо вам всем от всего сердца», — написал Мартинес в своем Twitter.

25-летний Мартинес получил травму на 86-й минуте первого матча четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей» (2:2). Аргентинский игрок полностью восстановится к началу следующего сезона.