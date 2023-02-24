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Лига Европы

Сегодня, 06:17

Аллегри: «Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги ответного матча с «Нантом» (3:0) в стыковом раунде Лиги Европы.

 
Анхель Ди&nbsp;Мария. Сербский голкипер скрутил напавшего фаната, крутой камбэк «Шерифа», бенефис Ди Марии

«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Французские болельщики страстно поддерживали команду. Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие. Есть разные категории футболистов, и он относится к чемпионам.

То, что мы попали в Лигу Европы из ЛЧ, не означает, что ее легко будет выиграть. Нужно с уважением отнестись к этому турниру, наш долг — добраться до самого конца, как и в Кубке Италии», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы УЕФА
ФК Нант
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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