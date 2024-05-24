Каррера: «Безусловно, Миранчук причастен к победе «Аталанты» в Лиге Европы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что российский полузащитник Алексей Миранчук причастен к успеху «Аталанты» в Лиге Европы. Итальянская команда одержала в финале победу над «Байером» (3:0).

«Безусловно, Миранчук причастен к победе «Аталанты» в Лиге Европы. Однозначно. Алексей не сыграл в финале, но он — часть команды. Миранчук проводит хороший сезон и он точно внес свой вклад в успех «Аталанты» в этом году. Очень рад, что «Аталанта» завоевала долгожданный трофей», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.