Сегодня, 21:23
Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Мальме» — «Унион» прервали из-за фанатских беспорядков.
На 60-й минуте болельщики немецкой команды начали бросать пиротехнику на поле и в фанатов шведского клуба.
Главный судья встречи принял решение остановить игру и увел футболистов обеих команд в подтрибунное помещение.
Команды не успели открыть счет до остановки матча — 0:0. Оба клуба еще не успели набрать очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, «Унион» идет на третьем месте в группе D, опережая «Мальме» по разности забитых и пропущенных голов.