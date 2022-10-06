Матч Лиги Европы «Мальме» — «Унион» прервали из-за фанатских беспорядков на трибунах

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Мальме» — «Унион» прервали из-за фанатских беспорядков.

На 60-й минуте болельщики немецкой команды начали бросать пиротехнику на поле и в фанатов шведского клуба.

Главный судья встречи принял решение остановить игру и увел футболистов обеих команд в подтрибунное помещение.

Команды не успели открыть счет до остановки матча — 0:0. Оба клуба еще не успели набрать очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, «Унион» идет на третьем месте в группе D, опережая «Мальме» по разности забитых и пропущенных голов.