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9 апреля, 17:32

Матич назвал Онана одним из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Лиона» Неманья Матич, ранее выступавший в «Манчестер Юнайтед», жестко раскритиковал вратаря «манкунианцев» Андре Онана.

Ранее камерунец заявил, что «МЮ» намного лучше «Лиона». Клубы встретятся в 1/4 финала Лиги Европы.

«Если бы Давид Де Хеа, Петер Шмейхель или Эдвин ван дер Сар сказали такое, я бы усомнился в себе, но если ты статистически являешься одним из худших вратарей в современной истории «Манчестер Юнайтед», то должен сначала что-то доказать, прежде чем говорить», — цитирует Матича Sky Sports.

Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля. Начало — в 22.00 мск.

36-летний Матич играл за «МЮ» с 2017 по 2022 год. 29-летний Онана перешел в английский клуб из «Интера» в 2023-м.

Андре Онана
Неманья Матич
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
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