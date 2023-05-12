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Сегодня, 06:20

Матич: «Ответный матч будет на стадионе «Байера», так что это еще не конец»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Неманья Матич прокомментировал победу над «Байером» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы должны быть довольны этим результатом. Ответный матч будет на их стадионе: как мы видели, у них есть качество и талант, так что это еще не конец. Это положительный результат, но мы должны оставаться сосредоточенными. Бове? Он изо дня в день делает отличную работу, он очень усердно работает, он заслужил голы. Для молодых игроков важно хорошо играть и показывать хорошие результаты. Он прогрессирует. В будущем он станет важным игроком для нашего клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Матича.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Неманья Матич
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