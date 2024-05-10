Руджери: «Мои родители многим пожертвовали ради меня, и я посвящаю гол в полуфинале им»

Защитник «Аталанты» Маттео Руджери прокомментировал победу над «Марселем» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы можем мечтать, мы в финале, и мы должны наслаждаться моментом вместе с нашими людьми. Я вырос здесь, и меня переполняет гордость. Мои родители многим пожертвовали ради меня, и я посвящаю этот гол им. Это полностью их заслуга. Это был мой первый гол в Бергамо, невероятные эмоции», — цитирует пресс-служба УЕФА Руджери.

Итальянская команда победила по сумме двух встреч и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Байером». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».