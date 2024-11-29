Оуэн: «Манчестер Юнайтед» внезапно снова стал интересен для просмотра»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн оценил победу бывшей команды над «Буде-Глимтом» (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Это первая победа «МЮ» под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

«Прошло более 11 лет, но «Манчестер Юнайтед» внезапно снова стал интересен для просмотра! Улучшения требуются везде, куда ни глянь, но теперь это команда, потенциал которой виден на каждом шагу», — написал Оуэн в соцсети X.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении 39-летнего Аморима главным тренером команды 1 ноября. В первом матче под его руководством «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).